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March 2, 2018 / 3:08 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Tsogo Sun To Sell Casino Precinct Assets To Hospitality Property Fund

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Tsogo Sun Holdings Ltd:

* TSOGO SUN HOLDINGS LTD - - PROPOSED DISPOSAL TO HOSPITALITY PROPERTY FUND LIMITED, UNBUNDLING AND CAUTIONARY ANNOUNCEMENT

* TSOGO SUN HOLDINGS LTD - TSOGO AND HPF HAVE AGREED TO ACQUISITION BY HPF OF CERTAIN OF CASINO PRECINCT PROPERTIES CURRENTLY OWNED BY TSOGO GROUP

* TSOGO SUN HOLDINGS LTD - INITIAL AGGREGATE BASE RENTAL PAYABLE BY TENANT FOR PROPERTIES WILL BE R1.9 BILLION PER ANNUM

* TSOGO SUN HOLDINGS LTD - WILL RESTRUCTURE TSOGO GROUP INTO A PROPCO (HPF) AND OPCO (TSOGO) Source text for Eikon: Further company coverage:

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