FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 27, 2018 / 9:37 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Tutor Perini Q4 Earnings Per Share $1.60

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Tutor Perini Corp:

* TUTOR PERINI REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.60

* Q4 REVENUE $1.2 BILLION

* ‍FOR 2018, COMPANY IS ESTABLISHING ITS INITIAL EPS GUIDANCE AT A RANGE OF $1.90 TO $2.30 PER DILUTED SHARE​

* ‍COMPANY‘S RESULTS ARE ANTICIPATED TO BE WEIGHTED TOWARDS SECOND HALF OF 2018 DUE TO SEASONALITY OF BUSINESS​

* ‍BACKLOG AS OF DECEMBER 31, 2017, WAS $7.3 BILLION, UP 17% COMPARED TO $6.2 BILLION AS OF DECEMBER 31, 2016​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51, REVENUE VIEW $1.39 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.