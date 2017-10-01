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BRIEF-UAE's Aldar Properties awards contract for bridges on Reem Island
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October 1, 2017 / 10:25 AM / in 17 days

BRIEF-UAE's Aldar Properties awards contract for bridges on Reem Island

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 1 (Reuters) - ALDAR PROPERTIES:

* AWARDS 745 MILLION DIRHAMS CONTRACT TO CONSTRUCTION GROUP CONTRACTING HOUSE FOR BRIDGES ON REEM ISLAND

* APPOINTS CONSTRUCTION GROUP CONTRACTING HOUSE AS MAIN CONTRACTOR AND EARLY WORKS PACKAGE PROVIDER FOR BRIDGES ON REEM ISLAND

* CONTRACT COMMENCES WITH IMMEDIATE EFFECT, COMPRISES CONSTRUCTION OF 6 APARTMENT TOWERS FOLLOWING SHORING, PILING AND EARTHWORKS ON SITE

* SAYS APARTMENTS WILL BE READY FOR HANDOVER DURING FIRST QUARTER OF 2020 Source: (bit.ly/2xOL4Nd) Further company coverage: )

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