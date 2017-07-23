FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
17 days ago
BRIEF-UAE's Deyaar awards Belhasa 600 mln dirhams contract
#GST
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Retail inflation seen picking up in July: Reuters poll
Economy
Retail inflation seen picking up in July: Reuters poll
Ousted PM Sharif starts defiant 'caravan' to hometown
Pakistan
Ousted PM Sharif starts defiant 'caravan' to hometown
Tech-savvy farmers a new hope for Japan's agriculture sector
Japan
Tech-savvy farmers a new hope for Japan's agriculture sector
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 23, 2017 / 10:45 AM / 17 days ago

BRIEF-UAE's Deyaar awards Belhasa 600 mln dirhams contract

1 Min Read

July 23 (Reuters) - DEYAAR DEVELOPMENT:

* AWARDS 600 MILLION DIRHAMS CONTRACT TO BELHASA ENGINEERING AND CONTRACTING COMPANY FOR MIDTOWN AFNAN AND DANIA DISTRICTS

* BELHASA TO SERVE AS MAIN CONTRACTOR FOR DEYAAR’S MIDTOWN AFNAN AND DANIA DISTRICTS LOCATED IN DUBAI PRODUCTION CITY

* CONTRACT BETWEEN DEYAAR AND BELHASA TO BUILD 1,238 UNITS WILL LAST FOR 29 MONTHS FROM SIGNING DATE

* SAYS SUPERSTRUCTURE IN AFNAN AND DANIA DISTRICTS EXPECTED TO BE COMPLETED BY DEC 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: )

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.