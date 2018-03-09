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March 9, 2018 / 10:57 AM / Updated a day ago

BRIEF-UK Export Finance Says Supports Export Of Bombardier Aircraft Made In Belfast‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - UK EXPORT FINANCE -

* UK EXPORT FINANCE - SUPPORTS EXPORT OF BOMBARDIER AIRCRAFT MADE IN BELFAST‍​

* UK EXPORT FINANCE - UKEF FINANCING FOR THE SALE OF C SERIES AIRCRAFT TO KOREAN AIRLINES, SUPPORTING INVESTMENT AND JOBS IN NORTHERN IRELAND

* UK EXPORT FINANCE - UKEF HAS PROVIDED REINSURANCE SUPPORT TO EXPORT DEVELOPMENT CANADA FOR THE UK ELEMENTS OF THE AIRCRAFT‍​

* UK EXPORT FINANCE - UKEF, BOMBARDIER AND EXPORT DEVELOPMENT CANADA PLANNING TO EXTEND PROGRAMME, FURTHER SUPPORT FOR FUTURE C SERIES DELIVERIES TO KOREAN AIRLINES Source text (bit.ly/2ty2sG2) Further company coverage:

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