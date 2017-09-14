FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-UK's DCMS confirms Sky,Fox merger to be referred to CMA
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Meet China's 'bubble generation'
CHINA PARTY CONGRESS
Meet China's 'bubble generation'
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
Technology
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
September 14, 2017 / 9:18 AM / a month ago

BRIEF-UK's DCMS confirms Sky,Fox merger to be referred to CMA

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 14 (Reuters) - UK’s Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS):

* UK‘S DCMS - CULTURE SECRETARY CONFIRMS MERGER TO BE REFERRED TO COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA)

* UK‘S DCMS - SECRETARY SAYS WILL ISSUE AND PUBLISH MY FORMAL REFERRAL DECISION ON THE SKY/FOX DEAL IN THE COMING DAYS

* UK'S DCMS - RECEIVED LETTERS FROM PARTIES CONFIRMING THAT WHILE THEY DISAGREE WITH DECISION, THEY WOULD NOT BE MAKING SUBSTANTIVE REPRESENTATIONS IN RELATION TO IT Source text for Eikon: [bit.ly/2jsnyAv] Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.