FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-UK's FCA Issues List Of Unauthorised Binary Options Providers
Sections
Featured
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
WORLD
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
SPORTS
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
India this week
EDITOR'S PICKS
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 12, 2018 / 10:17 AM / 2 days ago

BRIEF-UK's FCA Issues List Of Unauthorised Binary Options Providers

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - UK’s Financial Conduct Authority:

* UK‘S FCA- ISSUES LIST OF UNAUTHORISED BINARY OPTIONS PROVIDERS

* UK‘S FCA- HAS TODAY PUBLISHED A LIST OF 94 FIRMS WITHOUT FCA AUTHORISATION THAT IT UNDERSTANDS TO BE OFFERING BINARY OPTIONS TRADING TO UK CONSUMERS

* UK‘S FCA- ARE EXAMINING EACH OF THESE FIRMS TO DETERMINE WHETHER ANY ARE GENUINELY OPERATING FROM WITHIN THE UK

* UK‘S FCA- IF THEY ARE, THE FCA WILL CONSIDER TAKING ENFORCEMENT ACTION THROUGH THE COURTS TO STOP THEIR ILLEGAL ACTIVITY (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.