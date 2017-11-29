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BRIEF-UK's FCA Says Alleges That 4 Firms Shared Information Around One Or More IPOs
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November 29, 2017 / 10:17 AM / a day ago

BRIEF-UK's FCA Says Alleges That 4 Firms Shared Information Around One Or More IPOs

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - UK’s Financial Conduct Authority:

* UK‘S FCA: ISSUED STATEMENT OF OBJECTIONS TO 4 ASSET MANAGEMENT FIRMS: ARTEMIS INVESTMENT, HARGREAVE HALE, NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT AND RIVER & MERCANTILE ASSET MANAGEMENT LLP‍​

* UK‘S FCA SAYS THESE ARE PROVISIONAL FINDINGS AND MAY NOT NECESSARILY LEAD TO AN INFRINGEMENT DECISION

* UK‘S FCA SAYS WILL CAREFULLY CONSIDER ANY REPRESENTATIONS FROM THE FIRMS BEFORE DECIDING WHETHER THE LAW HAS BEEN BROKEN

* UK‘S FCA -ALLEGES FIRMS SHARED INFO BY DISCLOSING PRICE TO PAY AND/OR ACCEPTING INFO, OF TO 1 OR MORE OF 2 IPOS, 1 PLACING, SHORTLY BEFORE SHARE PRICES WERE SET (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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