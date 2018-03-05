FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Oscars
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 5, 2018 / 7:19 AM / 2 days ago

BRIEF-Ultra Electronics Holdings Says Sparton Merger Terminated​

Reuters Staff

2 Min Read

March 5 (Reuters) - Ultra Electronics Holdings Plc:

* TOTAL DIVIDEND 49.6 PENCEPER SHARE

* ‍PROPOSED FINAL DIVIDEND IS 35.0P, BRINGING TOTAL DIVIDEND FOR YEAR TO 49.6P​

* FY REVENUE ‍775.4​ MILLION POUNDS VERSUS 785.8 MILLION POUNDS

* FY UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX 110.0 MILLION POUNDS VERSUS 120.1 MILLION POUNDS

* ‍SPARTON MERGER TERMINATED​

* ‍2018 EFFECTIVE TAX RATE IS EXPECTED TO BE BROADLY FLAT ON 2017​

* ‍£134M SHARE BUY-BACK TO BE IMPLEMENTED​

* ‍US NAVY INDICATED IT IS NOW CONSIDERING WAYS TO INCREASE COMPETITION IN SONOBUOY PROCUREMENT PROCESS OVER TIME, INCLUDING BETWEEN ULTRA AND SPARTON​

* ‍DOJ HAS STATED THAT IT INTENDS TO TAKE STEPS TO OPEN AN ANTITRUST INVESTIGATION INTO ERAPSCO JV​

* ‍SEARCH FOR A NEW CHIEF EXECUTIVE IS WELL UNDERWAY​

* ‍GROUP CURRENTLY EXPECTS TO FACE A FOREIGN EXCHANGE HEADWIND IN 2018​

* BOARD’S EXPECTATIONS REMAIN FOR GROUP TO MAKE MODEST PROGRESS IN UNDERLYING REVENUE AND OPERATING PROFIT AT CONSTANT CURRENCIES IN 2018​

* ‍2018 EFFECTIVE TAX RATE IS EXPECTED TO BE BROADLY FLAT ON 2017.​

* EXPECTATIONS REMAIN FOR GROUP TO MAKE MODEST PROGRESS IN UNDERLYING REVENUE AND OPERATING PROFIT AT CONSTANT CURRENCIES IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.