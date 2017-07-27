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BRIEF-UMT adopts cash and non-cash capital increase
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July 27, 2017 / 12:04 PM / 13 days ago

BRIEF-UMT adopts cash and non-cash capital increase

1 Min Read

July 27 (Reuters) - UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG

* DGAP-ADHOC: UMT AG ADOPTS CASH AND NON-CASH CAPITAL INCREASE TO FINANCE GROWTH AND STRENGTHEN ITS CAPITAL BASE

* SHARES WILL BE SUBSCRIBED EXCLUSIVELY BY SWM TREUHAND AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

* ‍CAPITAL STOCK IS TO BE INCREASED BY EUR 1.2 MILLION TO EUR 18.7 MILLION

* BOARD HAS CONCLUDED THAT OPPORTUNITY TO PLACE SHARES AT A PRICE OF EUR 1.50 PER SHARE IS IN COMPANY'S INTEREST​

* CAPITAL STOCK OF UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY IS TO BE RAISED BY ANOTHER EUR 2.3 MILLION TO A TOTAL OF EUR 21.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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