BRIEF-‍Unilever To Acquire Betty Ice For Undisclosed‍​ Amount​

Jan 31 (Reuters) - Unilever Nv:
* SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE THE BUSINESS OF BETTY ICE SRL, THE ROMANIAN ICE-CREAM PRODUCER. THE VALUE OF THE TRANSACTION IS UNDISCLOSED
* UNILEVER‘S SOUTH CENTRAL EUROPE ICE CREAM DIVISION AND BETTY ICE WILL OPERATE AS A STANDALONE UNIT WITHIN UNILEVER
* ANNOUNCED THAT IT HAS SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE THE BUSINESS OF BETTY ICE SRL, THE ROMANIAN ICE-CREAM PRODUCER
* AGREEMENT IS SUBJECT TO REGULATORY APPROVAL BY THE ROMANIAN COMPETITION AUTHORITIES Source text for Eikon: Further company coverage: