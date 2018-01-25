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January 25, 2018 / 1:18 PM / a day ago

BRIEF-Union Pacific Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $1.53

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Union Pacific Corp:

* UNION PACIFIC REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $9.25

* Q4 REVENUE $5.5 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $5.39 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.53 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.53 EXCLUDING ITEMS

* ‍$2.03 PER GALLON AVERAGE QUARTERLY DIESEL FUEL PRICE IN Q4 2017 WAS 23 PERCENT HIGHER THAN Q4 2016​

* ‍QUARTERLY FREIGHT REVENUE INCREASED 5 PERCENT COMPARED TO Q4 2016​

* QTRLY BUSINESS VOLUMES, AS MEASURED BY TOTAL REVENUE CARLOADS, INCREASED 1 PERCENT COMPARED TO 2016

* QTRLY ADJUSTED OPERATING RATIO OF 62.6 PERCENT INCREASED 0.6 POINTS COMPARED TO Q4 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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