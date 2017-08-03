FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Uniqa Insurance Group says insolvency of Veneto Banca triggers contractual guarantee
Sections
Featured
What to watch for at China's Communist Party Congress
China
What to watch for at China's Communist Party Congress
Policymakers grapple with slow recovery short of wage growth
Global economy
Policymakers grapple with slow recovery short of wage growth
A documentary for the 'sexpert'
bollywood
A documentary for the 'sexpert'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 3, 2017 / 6:26 PM / 2 months ago

BRIEF-Uniqa Insurance Group says insolvency of Veneto Banca triggers contractual guarantee

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - Uniqa Insurance Group Ag :

* INSOLVENCY OF VENETO BANCA TRIGGERS CONTRACTUAL GUARANTEE

* EARNINGS BEFORE TAXES EXPECTED TO INCREASE FROM EUR 86.6 MILLION IN FIRST HALF OF 2016 TO BETWEEN EUR 90 MILLION AND EUR 96 MILLION FIRST HALF OF 2017

* EXPECTS TO RECORD NET PROFIT BETWEEN EUR 38 MILLION-EUR 43 MILLION IN H1 VERSUS PREVIOUS YEAR‘S FIGURE OF EUR 91.3 MILLION

* H1 NET PROFIT DECLINE DUE TO ONE-OFF NEGATIVE EFFECT FROM INSOLVENCY OF VENETO BANCA

* PLANS TO SLIGHTLY INCREASE ITS DIVIDEND PER SHARE FOR 2017 COMPARED WITH THE PREVIOUS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.