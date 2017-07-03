BRIEF-UNIQA: shareholders' agreement among major shareholders of STRABAG SE extended

July 3 (Reuters) - UNIQA INSURANCE GROUP AG:
* SHAREHOLDERS' AGREEMENT AMONG MAJOR SHAREHOLDERS (COMPANIES OF UNIQA GROUP, COMPANIES OF RAIFFEISEN-HOLDING NÖ-W GROUP, HASELSTEINER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG, MR. DR. HANS PETER HASELSTEINER AND RASPERIA TRADING LIMITED) OF STRABAG SE EXTENDED
* SHAREHOLDERS' AGREEMENT WAS EXTENDED BY A TERM OF FIVE YEARS UNTIL 31 DECEMBER 2022
* IN ANY CASE, PARTIES ARE STILL FREE TO TERMINATE CONTRACT PREMATURELY BY MUTUAL AGREEMENT
* MAJOR SHAREHOLDERS OF STRABAG SE DID NOT EXERCISE THEIR TERMINATION RIGHT WITH RESPECT TO SHAREHOLDERS' AGREEMENT CONCLUDED AMONG THEM AS PER 31 DECEMBER 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)