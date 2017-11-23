BRIEF-Unite Group secures 500 mln debt facility

Nov 23 (Reuters) - Unite Group Plc:
* SECURED INVESTMENT GRADE CREDIT RATING AND ARRANGED A NEW FIVE YEAR UNSECURED DEBT FACILITY
* UNITE GROUP - NEW £500 MILLION UNSECURED DEBT FACILITY PROVIDES ADDITIONAL FINANCING HEADROOM FOR DEVELOPMENT PIPELINE AND GREATER FINANCIAL FLEXIBILITY
* NEW FACILITIES WILL INCREASE DEBT MATURITY BY 12 MONTHS, AND WITH AN INITIAL MARGIN OF 145BP
* SYNDICATE FOR NEW FACILITIES CONSISTS OF HSBC BANK PLC AND ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)