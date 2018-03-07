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March 7, 2018 / 1:23 PM / in a day

BRIEF-United States Steel To Restart Granite City Works Blast Furnace, Steelmaking Facilities

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - United States Steel Corp:

* UNITED STATES STEEL TO RESTART GRANITE CITY WORKS BLAST FURNACE, STEELMAKING FACILITIES

* UNITED STATES STEEL - WILL RESTART ONE OF TWO BLAST FURNACES AND STEELMAKING FACILITIES AT ITS GRANITE CITY WORKS PLANT

* UNITED STATES STEEL - ANTICIPATES CALLING BACK ABOUT 500 EMPLOYEES BEGINNING THIS MONTH RELATED TO RESTART OF FACILITIES

* UNITED STATES STEEL CORP - ‍RESTART PROCESS COULD TAKE UP TO FOUR MONTHS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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