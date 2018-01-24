BRIEF-United Technologies Reports Q4 Adj EPS Of $1.60

Jan 24 (Reuters) - United Technologies Corp:
* UNITED TECHNOLOGIES - REPORTS Q4 SALES OF $15.7 BILLION, UP 7 PERCENT
* UNITED TECHNOLOGIES REPORTS 2017 RESULTS ABOVE COMPANY EXPECTATIONS, ANNOUNCES 2018 OUTLOOK
* Q4 SALES $15.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $15.36 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.55 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* UNITED TECHNOLOGIES - QTRLY GAAP EPS INCLUDED 90 CENTS FOR CHARGE RELATED TO TAX LAW CHANGES, 20 CENTS OF NET RESTRUCTURING AND OTHER ITEMS
* SEES 2018 FREE CASH FLOW IN RANGE OF $4.5 BILLION TO $5.0 BILLION
* QTRLY OTIS NEW EQUIPMENT ORDERS INCREASED 1 PERCENT VERSUS PRIOR YEAR AT CONSTANT CURRENCY
* QTRLY EQUIPMENT ORDERS AT UTC CLIMATE, CONTROLS & SECURITY INCREASED 9 PERCENT ORGANICALLY
* UNITED TECHNOLOGIES - ASSOCIATED WITH TAX LAW CHANGE IS ESTIMATED, CUMULATIVE NET CASH PAYMENT OF $1.5 BILLION TO BE PAID THROUGH 2026 Source text for Eikon: Further company coverage: