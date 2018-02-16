BRIEF-United Therapeutics Settles Patent Litigation With Actavis Laboratories FL

Feb 15 (Reuters) - United Therapeutics Corp:
* UNITED THERAPEUTICS ANNOUNCES SETTLEMENT OF PATENT LITIGATION WITH ACTAVIS LABORATORIES FL, INC. RELATING TO ORENITRAM
* ENTERED INTO A SETTLEMENT AGREEMENT WITH ACTAVIS LABORATORIES FL, INC RESOLVING ONGOING LITIGATION
* UNDER SETTLEMENT AGREEMENT, CO GRANTED TO ACTAVIS LICENSE TO MANUFACTURE AND COMMERCIALIZE GENERIC VERSION OF ORENITRAM
* SAYS PARTIES WILL ALSO TERMINATE PENDING LITIGATION CONCERNING PATENTS RELATING TO ACTAVIS’ ANDA.
* UNITED THERAPEUTICS - LICENSE IN SETTLEMENT AGREEMENT DOES NOT PERMIT ACTAVIS TO MANUFACTURE GENERIC VERSION OF ANY OTHER UNITED THERAPEUTICS PRODUCT
* AGREEMENT DOES NOT GRANT ACTAVIS ANY RIGHTS OTHER THAN THOSE REQUIRED TO LAUNCH ACTAVIS’ GENERIC VERSION OF ORENITRAM Source text for Eikon: Further company coverage: