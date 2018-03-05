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Healthcare
March 5, 2018 / 10:15 PM / a day ago

BRIEF-Unitedhealth Group Says Advisory Board Co Sold 3 Million Shares Of Class A Common Stock Of Evolent Health In Private Sale At $13.70 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Evolent Health Inc:

* UNITEDHEALTH GROUP SAYS ON MARCH 1, ADVISORY BOARD CO SOLD 3 MILLION SHARES OF CLASS A COMMON STOCK OF EVOLENT HEALTH IN PRIVATE SALE AT $13.70 PER SHARE

* UNITEDHEALTH GROUP SAYS AS RESULT OF SALE, UNH CEASED TO BENEFICIALLY OWN MORE THAN 5 PERCENT OF EVOLENT HEALTH’S CLASS A COMMON STOCK

* UNITEDHEALTH - AS RESULT OF SALE,ADVISORY BOARD CO'S RIGHT TO NOMINATE 2 DIRECTORS TO EVOLENT HEALTH'S BOARD REDUCED TO RIGHT TO NOMINATE 1 DIRECTOR Source text: (bit.ly/2oLIP8N) Further company coverage:

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