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March 1, 2018 / 10:32 PM / in an hour

BRIEF-Unitil Corp Says ‍Robert Schoenberger To Retire As CEO

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Unitil Corp:

* UNITIL CORP - ‍ROBERT G. SCHOENBERGER WILL RETIRE AS CHAIRMAN OF BOARD, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER ON APRIL 25, 2018​

* UNITIL CORP-‍SCHOENBERGER HAS DECIDED NOT TO STAND FOR RE-ELECTION TO BOARD OF DIRECTORS AT CO‘S 2018 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON APRIL 25, 2018​

* UNITIL CORP - THOMAS P. MEISSNER HAS BEEN SELECTED BY BOARD TO SUCCEED SCHOENBERGER AS CHAIRMAN OF BOARD, PRESIDENT AND CEO ON APRIL 25, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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