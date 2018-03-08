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March 8, 2018 / 9:21 PM / Updated a day ago

BRIEF-Upland Software Reports Qtrly Adjusted Earnings Per Share $0.37

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Upland Software Inc:

* UPLAND SOFTWARE REPORTS RECORD QUARTERLY AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS WITH 44% REVENUE GROWTH IN FOURTH QUARTER AND PROVIDES STRONG FIRST QUARTER 2018 GUIDANCE RANGE WITH 45% REVENUE GROWTH AT THE MIDPOINT

* SEES Q1 2018 REVENUE UP 45 PERCENT

* Q4 REVENUE $27.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $27.2 MILLION

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.37

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.27, REVENUE VIEW $27.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $29.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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