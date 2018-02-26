BRIEF-UPS Worldwide Expands Express Service

Feb 26 (Reuters) - United Parcel Service Inc:
* UPS WORLDWIDE EXPRESS SERVICE EXPANDS TO HELP BUSINESSES DELIVER URGENT SHIPMENTS IN HIGH GROWTH MARKETS
* SAYS IN ASIA PACIFIC REGION, SOUTH KOREA IS ONE OF 14 COUNTRIES INCLUDED IN EXPANSION OF UPS EXPRESS SERVICE
* SAYS EXPANDED UPS WORLDWIDE EXPRESS PACKAGE SERVICE TO REACH 124 COUNTRIES AND TERRITORIES
* SAYS COMMITTED TO INVESTING $2 BILLION IN ITS EUROPEAN NETWORK BY 2019
* SAYS BRAZIL IS ONE OF 10 COUNTRIES IN LATIN AMERICA TO EXPAND SERVICE
* SAYS 5 NEW COUNTRIES RECEIVED EXPRESS SERVICE INCLUDING BANGLADESH AND MADAGASCAR
* SAYS EXPANDED SERVICE IN 57 COUNTRIES AND TERRITORIES INCLUDING BRAZIL, INDIA AND SOUTH KOREA Source text for Eikon: Further company coverage: