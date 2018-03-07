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March 7, 2018 / 7:53 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-U.S. FDA Continues To Monitor Adverse Events Connected With Essure

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - U.S. Food And Drug Administration:

* U.S. FDA SAYS AT CURRENT TIME, IS ACTIVELY EVALUATING A COLLECTION OF NEW MEDICAL DEVICE REPORTS SUBMITTED TO FDA ON ESSURE DEVICE

* U.S FDA SAYS OF THE NEARLY 12,000 REPORTS RECEIVED IN 2017 FOR ESSURE, THE MAJORITY WERE SENT TO FDA IN LAST QUARTER OF THE YEAR

* U.S. FDA SAYS CONTINUES TO BELIEVE THAT ESSURE MAY BE APPROPRIATE FOR SOME WOMEN BASED ON FDA’S CURRENT INFORMATION

* U.S. FDA SAYS ALSO RECOGNIZES THAT “SERIOUS PROBLEMS” HAVE BEEN ASSOCIATED WITH USE OF ESSURE

* U.S. FDA SAYS CONTINUING TO MONITOR ADVERSE EVENTS CONNECTED WITH ESSURE REPORTED TO FDA’S DATABASE, AS WELL AS OTHER DATA SOURCES Source text for Eikon: Further company coverage:

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