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February 21, 2018 / 1:58 PM / 2 days ago

BRIEF-USAF Selects UTC Aerospace Systems DB-110 Airborne Reconnaissance System For Multi-Nation Foreign Military Sales Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - United Technologies Corp:

* USAF SELECTS UTC AEROSPACE SYSTEMS DB-110 AIRBORNE RECONNAISSANCE SYSTEM FOR MULTI-NATION FOREIGN MILITARY SALES ACQUISITION

* UTC AEROSPACE SYSTEMS - AWARDED INDEFINITE-DELIVERY/QUANTITY CONTRACT WITH INITIAL CEILING OF $22.9 MILLION FROM U.S. AIR FORCE

* UTC AEROSPACE SYSTEMS - AWARDED AN INDEFINITE-DELIVERY/INDEFINITE-QUANTITY (IDIQ) CONTRACT WITH AN INITIAL CEILING OF $22.9 MILLION FROM U.S. AIR FORCE Source text: [reut.rs/2HxZWm2] Further company coverage:

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