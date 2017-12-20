FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Valeant Completes Sale Of Sprout Pharmaceuticals Subsidiary To Former Shareholders Of Sprout
Sections
Featured
Stocks may hold on to their gains
Markets Weekahead
Stocks may hold on to their gains
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
CHRISTMAS
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
ASIA
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 20, 2017 / 9:20 PM / 5 days ago

BRIEF-Valeant Completes Sale Of Sprout Pharmaceuticals Subsidiary To Former Shareholders Of Sprout

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International Inc :

* VALEANT COMPLETES SALE OF SPROUT PHARMACEUTICALS SUBSIDIARY TO FORMER SHAREHOLDERS OF SPROUT PHARMACEUTICALS

* VALEANT - BEEN RELEASED FROM ONGOING OBLIGATIONS OF ORIGINAL DEAL TO SPLIT FUTURE PROFITS RELATED TO SALE OF ADDYI WITH FORMER SHAREHOLDERS OF SPROUT

* VALEANT - PARTIES TO LITIGATION AGAINST CO BROUGHT BY FORMER SHAREHOLDERS OF SPROUT FILED JOINT STIPULATION WITH COURT THAT SUCH CLAIMS BE DISMISSED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.