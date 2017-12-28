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BRIEF-Validus Holdings' Unit Entered Into A Subscription Agreement With Aquiline Co
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December 28, 2017 / 9:48 PM / a day ago

BRIEF-Validus Holdings' Unit Entered Into A Subscription Agreement With Aquiline Co

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Validus Holdings Ltd:

* VALIDUS HOLDINGS LTD SAYS ON DECEMBER 22, UNIT ENTERED INTO A SUBSCRIPTION AGREEMENT WITH AQUILINE CO-INVEST III GP ‍​ - SEC FILING

* VALIDUS - PER AGREEMENT, UNIT COMMITTING TO PURCHASE LTD PARTNERSHIP/OTHER COMPARABLE LTD LIABILITY EQUITY INTERESTS IN AQUILINE ARMOUR CO-INVEST

* VALIDUS HOLDINGS LTD - ‍PER AGREEMENT UNIT MAY ALSO BUY ONE OR MORE ALTERNATIVE INVESTMENT VEHICLES AND INTERMEDIATE ENTITIES

* VALIDUS HOLDINGS LTD - PURCHASES UNDER AGREEMENT TO BE MADE WITH CAPITAL COMMITMENT IN AMOUNT EQUAL TO $40.3 MILLION AS LIMITED PARTNER IN PARTNERSHIP​ Source text (bit.ly/2lq8rFM) Further company coverage:

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