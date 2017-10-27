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BRIEF-Vapiano continues expansion and drives roll-out of take-away and delivery services
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#Consumer Goods and Retail
October 27, 2017 / 10:09 AM / in a day

BRIEF-Vapiano continues expansion and drives roll-out of take-away and delivery services

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 27 (Reuters) - VAPIANO SE:

* DGAP-NEWS: VAPIANO CONTINUES EXPANSION AND DRIVES ROLL-OUT OF TAKE-AWAY AND DELIVERY SERVICES

* ‍CONTINUES TO PUSH INTERNATIONAL EXPANSION: MORE THAN 200 RESTAURANTS WORLDWIDE UNTIL END OF 2017​

* ‍MORE THAN 200 RESTAURANTS WORLDWIDE UNTIL END OF 2017​

* ‍ROLL-OUT OF TAKE-AWAY AND DELIVERY SERVICES SIGNIFICANTLY ABOVE EXPECTATIONS​

* ‍MORE THAN 30 PERCENT OF ALL RESTAURANTS ALREADY EQUIPPED​

* ‍RAISED FORECAST FOR ROLL-OUT OF TAKE-AWAY AND DELIVERY SERVICE OFFERING TO UP TO 75 RESTAURANTS BY END OF 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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