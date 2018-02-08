FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
#Financials
February 8, 2018 / 5:21 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Vastned Retail Belgium Occupancy Rate At 31 Dec 2017 stood at 99%

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - VASTNED RETAIL BELGIUM NV:

* OCCUPANCY RATE AS AT 31 DECEMBER 2017: 99% (98% AS AT 31 DECEMBER 2016).

* INCREASE BY APPROXIMATELY 6.2% IN FAIR VALUE OF EXISTING REAL ESTATE PORTFOLIO IN FINANCIAL YEAR 2017

* GROSS DIVIDEND AMOUNTS TO EUR 2.62 PER SHARE FOR FINANCIAL YEAR 2017

* INCREASE OF EPRA EARNINGS IN FINANCIAL YEAR 2017 TO EUR 2.62 PER SHARE (EUR 2.45 FOR FINANCIAL YEAR 2016)

* LIMITED DEBT RATIO OF 27% AS AT 31 DECEMBER 2017.

* FY OPERATING RESULT EUR ‍​36.6 MILLION VERSUS EUR 22.6 MILLION YEAR AGO

* FY RENTAL INCOME EUR ‍​ 19.0 MILLION VERSUS EUR 18.5 MILLION YEAR AGO

* FY NET PROFIT EUR 34.7‍​ MILLION VERSUS EUR 20.5 MILLION YEAR AGO

* AS FROM THE 2018 FINANCIAL YEAR VASTNED RETAIL BELGIUM EXPECTS THAT EPRA EARNINGS WILL CONTINUE TO GROW‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.