BRIEF-VBL Therapeutics Announces Top-Line Results From Pivotal Phase 3 Globe Study In Patients With Recurrent Glioblastoma

March 8 (Reuters) - Vascular Biogenics Ltd:
* VBL THERAPEUTICS ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PIVOTAL PHASE 3 GLOBE STUDY IN PATIENTS WITH RECURRENT GLIOBLASTOMA
* VASCULAR BIOGENICS LTD - STUDY DID NOT MEET ITS PRE-SPECIFIED PRIMARY ENDPOINT OF OVERALL SURVIVAL
* VASCULAR BIOGENICS LTD - PHASE 3 GLOBE STUDY DID NOT MEET ITS PRE-SPECIFIED PRIMARY ENDPOINT OF OVERALL SURVIVAL
* VASCULAR BIOGENICS LTD - BELIEVE THAT VB-111 MAY STILL HOLD PROMISE FOR OTHER INDICATIONS CO CURRENTLY OR MAY STUDY IN FUTURE Source text for Eikon: Further company coverage: