BRIEF-Verizon, CONCACAF Kick Off Multi-Platform Media Partnership

Feb 27 (Reuters) - Verizon Communications Inc:
* VERIZON AND CONCACAF KICK OFF EXCLUSIVE MULTI-PLATFORM MEDIA PARTNERSHIP
* DEAL GIVES VERIZON EXCLUSIVE ENGLISH LANGUAGE RIGHTS TO DISTRIBUTE MULTIPLE CONFEDERATION CHAMPIONSHIPS
* DEAL TO DISTRIBUTE CONFEDERATION OF NORTH, CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN ASSOCIATION FOOTBALL (CONCACAF) TOURNAMENTS ACROSS CO‘S DIGITAL MEDIA PLATFORMS
* PEOPLE IN CANADA, MEXICO AND CARIBBEAN WILL ALSO BE ABLE TO VIEW SELECT CONCACAF TOURNAMENTS ON CO‘S DIGITAL PLATFORMS Source text for Eikon: Further company coverage: