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February 14, 2018 / 2:53 PM / a day ago

BRIEF-Vertex Says Mid Stage Study Testing Pain Relief Drug Met Main Goal

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Vertex Pharmaceuticals Inc:

* VERTEX ANNOUNCES TREATMENT WITH THE NAV1.8 INHIBITOR VX-150 SHOWED SIGNIFICANT RELIEF OF ACUTE PAIN IN PHASE 2 STUDY

* VERTEX PHARMACEUTICALS - VX-150 WAS GENERALLY WELL TOLERATED AND SHOWED STATISTICALLY SIGNIFICANT RELIEF OF ACUTE PAIN COMPARED TO PLACEBO IN STUDY

* VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VERTEX ADVANCES ADDITIONAL NAV1.8 INHIBITOR, VX-128, INTO CLINICAL DEVELOPMENT

* VERTEX PHARMACEUTICALS INC - THERE WERE NO DISCONTINUATIONS FOR ADVERSE EVENTS IN ANY ARM OF STUDY

* VERTEX PHARMACEUTICALS INC - STUDY MET ITS PRIMARY ENDPOINT Source text for Eikon: Further company coverage:

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