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BRIEF-Vestas To Extend Wind Park In Argentina With 50 MW‍​
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#Regulatory News
December 29, 2017 / 7:20 PM / a day ago

BRIEF-Vestas To Extend Wind Park In Argentina With 50 MW‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Vestas:

* TO EXTEND WIND PARK IN ARGENTINA WITH 50 MW‍​

* TURBINE DELIVERY IS PLANNED FOR THE SECOND QUARTER OF 2018, WHILE COMMISSIONING IS EXPECTED FOR THE FIRST QUARTER OF 2019‍​

* SIGNED A DEAL WITH ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C TO EXTEND THE ALUAR WIND PARK

* CONTRACT TO BUILD EL LLANO WIND PARK’S PHASE 2 COMPRISES SUPPLY AND INSTALLATION OF 14 V126-3.45 MW DELIVERED IN 3.6 MW POWER OPTIMISED MODE‍​

* CONTRACT TO BUILD EL LLANO WIND PARK’S PHASE 2 ALSO INCLUDES 15 YEAR ACTIVE OUTPUT MANAGEMENT 5000 SERVICE AGREEMENT Source text: bit.ly/2Cq3wfV Further company coverage:

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