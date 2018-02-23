BRIEF-VGP FY Profit For The Period Up At 96 Million Euros

Feb 23 (Reuters) - VGP NV:
* FY PROFIT FOR PERIOD OF EUR 96.0 MILLION (+ EUR 4.7 MILLION COMPARED TO 31 DECEMBER 2016)
* PROPOSAL FOR DISTRIBUTION OF DIVIDEND OF EUR 35.3 MILLION
* FY GROSS RENTAL INCOME EUR 17.0 MILLION VERSUS EUR 16.8 MILLION YEAR AGO
* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT AFTER TAX EUR 58.1 MILLION VERSUS EUR 83.8 MILLION YEAR AGO
* EXPECT OVER € 370 MILLION CLOSING WITH VGP EUROPEAN LOGISTICS JOINT VENTURE BY END OF MARCH 2018
* GROUP’S PROPERTY PORTFOLIO, INCLUDING OWN AND JOINT VENTURE PROPERTY PORTFOLIO, REACHED OCCUPANCY RATE OF 100.0% AT END-DECEMBER
* NET VALUATION OF PROPERTY PORTFOLIO AS END-DECEMBER SHOWED NET VALUATION GAIN OF € 94.6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)