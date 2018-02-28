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February 28, 2018 / 10:38 AM / a day ago

BRIEF-Viela Bio Spins Out Of Medimmune Raises Up To $250 Million In Series A Financing

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Astrazeneca Plc:

* VIELA BIO SPINS OUT OF MEDIMMUNE; RAISES UP TO $250 MILLION IN SERIES A FINANCING, 6 DIMENSIONS CAPITAL LEADS INVESTMENT

* VIELA BIO ​- ‍ SERIES A ROUND CO-LED BY 6 DIMENSIONS CAPITAL, BOYU CAPITAL, HILLHOUSE CAPITAL, WITH PARTICIPATION FROM TEMASEK AND SIRONA CAPITAL

* VIELA BIO SAYS ‍ASTRAZENECA WILL REMAIN LARGEST MINORITY SHAREHOLDER OF VIELA BIO

* VIELA BIO SAYS ‍MEDIMMUNE TO CONTRIBUTE THREE CLINICAL, THREE PRECLINICAL POTENTIAL NEW MEDICINES TO CO, INCLUDING INEBILIZUMAB Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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