BRIEF-ViewRay Announces $59 Mln Equity Financing

Feb 26 (Reuters) - ViewRay Inc:
* VIEWRAY -ENTERED INTO AGREEMENT TO SELL COMMON STOCK AND WARRANTS TO AFFILIATE OF FOSUN INTERNATIONAL IN DIRECT REGISTERED OFFERING FOR $59.1 MILLION
* VIEWRAY INC - FOLLOWING CLOSING OF TRANSACTION, FOSUN IS INCREASING ITS OWNERSHIP OF CO FROM ABOUT 9.9% TO 18.4% OF CO‘S SHARES OF COMMON STOCK
* VIEWRAY - OFFERING‘S PROCEEDS WILL BE USED TO SUPPORT ONGOING COMMERCIALIZATION OF MRIDIAN LINEAR ACCELERATOR TECHNOLOGY, AMONG OTHERS
* VIEWRAY - PROCEEDS FROM OFFERING WILL ALSO BE USED FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT RELATED TO CONTINUED PRODUCT DEVELOPMENT ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage: