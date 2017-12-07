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BRIEF-Viex Capital Advisors Updates On Its Nominees For Immersion Corp's Board
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#Financials
December 7, 2017 / 2:22 PM / a day ago

BRIEF-Viex Capital Advisors Updates On Its Nominees For Immersion Corp's Board

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Immersion Corp:

* VIEX CAPITAL ADVISORS SAYS IT BELIEVES THAT IMMERSION CORP HAS SIGNIFICANT VALUE IN ITS INTELLECTUAL PROPERTY PORTFOLIO - SEC FILING

* VIEX CAPITAL ADVISORS SAYS BELIEVES VALUE IN IMMERSION CORP‘S INTELLECTUAL PROPERTY PORTFOLIO CAN BEST BE REALIZED THROUGH A RECONSTITUTED BOARD

* VIEX CAPITAL ADVISORS SAYS IMMERSION‘S BOARD MUST BE REFRESHED WITH NEW DIRECTORS TO ADDRESS KEY STRATEGIC DECISIONS FACING CO

* VIEX CAPITAL ADVISORS - DELIVERED LETTER TO IMMERSION CORP NOMINATING STEVE DOMENIK, ERIC SINGER FOR ELECTION TO CO'S BOARD AT 2018 ANNUAL MEETING Source text: (bit.ly/2zWOLzb) Further company coverage:

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