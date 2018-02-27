BRIEF-Virgin Money Holdings Full-Year Profit Rises

Feb 27 (Reuters) - Virgin Money Holdings (UK) Plc:
* FY UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX INCREASED BY 28 PER CENT TO £273.3 MILLION
* WE EXPECT TO MAINTAIN SOLID DOUBLE-DIGIT RETURNS IN 2018
* WE EXPECT TO MAINTAIN SOLID DOUBLE-DIGIT RETURNS AND A PROGRESSIVE DIVIDEND IN 2018
* FY CREDIT CARD BALANCES INCREASED TO £3.0 BILLION, FROM £2.4 BILLION IN 2016
* WE EXPECT TO GROW MORTGAGE BALANCES AT A SINGLE DIGIT PERCENTAGE RATE DURING 2018
* WE ANTICIPATE A BANKING NIM IN RANGE OF 165-170 BASIS POINTS FOR 2018
* WE WILL MAINTAIN A CET1 RATIO OF AROUND 13 PER CENT IN 2018
* EXPECT TO MAINTAIN DOUBLE-DIGIT RETURNS AND A PROGRESSIVE DIVIDEND IN 2018
* GROWTH IN CREDIT CARD BALANCES WILL BE IN SINGLE DIGITS FOR YEAR
* EXPECT TO MAINTAIN A DOUBLE-DIGIT RETURN ON TANGIBLE EQUITY IN 2018
* 14 PER CENT INCREASE IN TOTAL CUSTOMER LOAN BALANCES FOR FY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)