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February 2, 2018 / 12:16 PM / in a day

BRIEF-Virtus Investment Partners Announces Investment In Sustainable Growth Advisers

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Virtus Investment Partners Inc:

* VIRTUS INVESTMENT PARTNERS ANNOUNCES INVESTMENT IN SUSTAINABLE GROWTH ADVISERS

* VIRTUS INVESTMENT PARTNERS - ENTERED INTO AGREEMENT TO BUY MAJORITY INTEREST IN SUSTAINABLE GROWTH ADVISERS

* VIRTUS INVESTMENT PARTNERS - EXPECTS TO FINANCE TRANSACTION USING BALANCE SHEET RESOURCES, AVAILABLE CAPACITY ON CREDIT FACILITY, AMONG OTHERS

* VIRTUS INVESTMENT - WOULD PURCHASE EQUITY INTEREST HELD BY ESTANCIA CAPITAL MANAGEMENT & A PORTION OF EQUITY HELD BY SGA‘S PARTNERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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