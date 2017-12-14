FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Vistra Energy' Unit Entered Into An Amendment To Credit Agreement
Sections
Featured
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
Technology
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
World
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
South Asia
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 14, 2017 / 10:05 PM / a day ago

BRIEF-Vistra Energy' Unit Entered Into An Amendment To Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Vistra Energy Corp:

* VISTRA ENERGY CORP SAYS EFFECTIVE DEC 14, UNIT ENTERED INTO AN AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT DATED AS OF OCTOBER 3, 2016 - SEC FILING

* VISTRA ENERGY - IN CONNECTION WITH REPRICING AMENDMENT, VISTRA OPERATIONS MADE PARTIAL PAYDOWN TO INITIAL TERM C LOAN LENDERS IN AMOUNT OF $150 MILLION

* VISTRA ENERGY - IN CONNECTION WITH REPRICING AMENDMENT, VISTRA OPERATIONS INCREASED REVOLVING LETTER OF CREDIT COMMITMENT FROM $600 MILLION TO $715 MILLION Source text: [bit.ly/2BpmQvW] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.