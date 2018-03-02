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March 2, 2018 / 6:17 AM / a day ago

BRIEF-Visual Intl Receives Second Drawdown Under Milost Funding Deal

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - VISUAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD :

* OF SECOND DRAW DOWN IN RELATION TO FUNDING AGREEMENT BETWEEN VISUAL AND MILOST GLOBAL INC​

* ‍ISSUED A SECOND DRAW DOWN NOTICE IN NOVEMBER 2017 FOR R2 MILLION UNDER EQUITY FACILITY SIGNED WITH MILOST​

* ‍PROCEEDS OF SECOND DRAW DOWN RECEIVED IN FULL ON 27 FEBRUARY 2018 AND WILL BE USED FOR VISUAL’S WORKING CAPITAL​

* ‍TRANSACTION WAS FACILITATED AND ARRANGED ON BEHALF OF VISUAL BY PALEWATER ADVISORY GROUP INC​

* ‍DETAILS REGARDING ISSUE OF VISUAL SHARES TO MILOST IN RESPECT OF SECOND EQUITY DRAW DOWN WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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