FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
February 15, 2018 / 6:46 PM / a day ago

BRIEF-Vivendi Has No Plan to List UMG at this point But Keeps It As An Option-CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Vivendi Sa:

* VIVENDI CFO HERVE PHILIPPE SAYS IT IS TOO EARLY TO ESTIMATE UMG‘S GROWTH FOR 2018

* VIVENDI‘S ADVERTISING DIVISION HAVAS REPORTED A FALL OF 0.8 PERCENT IN UNDERLYING SALES IN 2017 TO 2.26 BILLION EUROS-PRESENTATION

* VIVENDI‘S AD UNIT HAVAS HAD INCOME FROM OPERATIONS OF 254 MILLION EUROS IN 2017, DOWN FROM 331 MILLION EUROS A YEAR EARLIER-PRESENTATION

* VIVENDI CEO ARNAUD DE PUYFONTAINE SAYS JANUARY FIGURES ARE ENCOURAGING FOR THE MUSIC MARKET

* VIVENDI DOES NOT SEE ANY SIGNS OF A CONSOLIDATION AMONG PAY-TV GROUPS ON THE SHORT-TERM-CFO

* VIVENDI SUPPORTS TELECOM ITALIA‘S MANAGEMENT UNDER THE LEADERSHIP OF CEO AMOS GENISH

* VIVENDI CEO SAYS GROUP STILL HOPES TO FIND AN AGREEMENT WITH MEDIASET

* VIVENDI HAS “POSITIVE” DISCUSSIONS WITH ITALY‘S GOVERNMENT OVER THE USE OF GOLDEN POWERS ON TELECOM ITALIA-CEO

* VIVENDI SEES ROOM FOR FURTHER COST SAVINGS AT CANAL PLUS GROUP IN COMING MONTHS-CFO Further company coverage: (Reporting by Paris Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.