FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
February 26, 2018 / 2:05 PM / a day ago

BRIEF-Vodafone Qatar Posts 9-Month Loss

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 26 (Reuters) - VODAFONE QATAR:

* NINE-MONTH LOSS 182.2 MILLION RIYALS

* NINE MONTH REVENUE 1.48 BILLION RIYALS

* AS AT END-DEC 2017, CUSTOMER NUMBERS AT 1.39 MILLION‍​

* SAYS OMPANY’S TELECOMMUNICATIONS NETWORKS AND SERVICES LICENCE HAS BEEN EXTENDED FOR AN ADDITIONAL 40 YEARS TO 2068

* SAYS LICENCE EXTENTION WILL REDUCE AMORTISATION COST ANNUALLY FROM QAR 403 MILLION TO APPROXIMATELY QAR 100 MILLION

* BOARD DECIDED TO RECOMMEND THAT NO DISTRIBUTION OF DIVIDENDS BE MADE FOR NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2017

* BOARD DECIDED TO IMPLEMENT REDUCTION IN SHARE CAPITAL FROM QAR 8. 454 BILLION TO QAR 4.227 BILLION TO ADDRESS ACCUMULATED LOSSES OF CO

* CAPITAL REDUCTION TO BE IMPLEMENTED BY MEANS OF REDUCING NOMINAL VALUE OF SHARES FROM QAR 10 PER SHARE TO QAR 5 PER SHARE

* BOARD AGREES TO CONTINUE PARTNERSHIP WITH VODAFONE GROUP BY AGREEING TO TECHNICAL SUPPORT AGREEMENT OF 5 YEARS WITH AN OPTION TO EXTEND ‍​ Source:(bit.ly/2CILDrf)

:(bit.ly/2BQooi5)

:(bit.ly/2oqOBfw) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.