FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-VSE Amends Bank Loan To Extend Maturity Date And Increase Available Funds
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
GM races to build a formula for profitable electric cars
Technology
GM races to build a formula for profitable electric cars
Macron urges China, EU to avoid pitfalls of protectionism
World
Macron urges China, EU to avoid pitfalls of protectionism
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 8, 2018 / 9:46 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-VSE Amends Bank Loan To Extend Maturity Date And Increase Available Funds

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - VSE Corp:

* VSE AMENDS BANK LOAN TO EXTEND MATURITY DATE AND INCREASE AVAILABLE FUNDS

* VSE CORP - ‍AMENDED LOAN AGREEMENT PROVIDES FOR A TERM LOAN OF $100 MILLION AND A REVOLVING LOAN FACILITY OF $300 MILLION​

* VSE CORP - ‍AMENDED LOAN AGREEMENT ALSO INCREASES AGGREGATE AMOUNT OF ANY INCREMENTAL LOAN FACILITIES FROM $75 MILLION TO $100 MILLION​

* VSE CORP - ‍AMENDED LOAN AGREEMENT, AMONG OTHER CHANGES, EXTENDS MATURITY DATE FROM JANUARY 2020 TO JANUARY 2023​

* VSE CORP - AMENDED LOAN AGREEMENT ADDS THREE NEW LENDERS TO BANK GROUP, BRINGING IT TO A TOTAL OF NINE BANKS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.