FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
January 25, 2018 / 8:04 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-VTG expects acquisition of Nacco to be completed in the second half of 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Vtg Ag:

* DGAP-ADHOC: THE MANAGEMENT BOARD OF VTG EXPECTS THAT THE ACQUISITION OF THE RAILCAR LEASING COMPANY NACCO BY VTG AKTIENGESELLSCHAFT CAN ONLY BE CONSUMMATED SUBJECT TO MATERIAL CONDITIONS UNDER MERGER CONTROL LAWS

* VTG -PROPOSED TO CARTEL OFFICE DISPOSAL OFPARTS OF ACQUIRED NACCO BUSINESS WHICH COMPRISE AROUND 30 PERCENT OF NACCO GROUP‘S INVENTORY OF RAIL FREIGHT CARS

* VTG AG SAYS MANAGEMENT BOARD OF VTG EXPECTS NACCO TRANSACTION ONLY TO BE COMPLETED IN SECOND HALF OF 2018

* VTG AG SAYS EXPECTED EBITDA CONTRIBUTION FROM NACCO TRANSACTION FOR YEAR 2018, WOULD DUE TO DELAY BE REDUCED SIGNIFICANTLY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.