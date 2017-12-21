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BRIEF-vTv Therapeutics Signs Agreement With Hangzhou Zhongmei For Rights of Glp-1R Agonist Diabetes Program
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#Regulatory News
December 21, 2017 / 8:06 AM / 5 days ago

BRIEF-vTv Therapeutics Signs Agreement With Hangzhou Zhongmei For Rights of Glp-1R Agonist Diabetes Program

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - vTv Therapeutics Inc:

* VTV THERAPEUTICS INC SAYS LICENSING AGREEMENT WITH HANGZHOU ZHONGMEI HUADONG PHARMACEUTICAL CO. TO RIGHTS FOR VTV‘S GLP-1R AGONIST DIABETES PROGRAM

* VTV THERAPEUTICS-GRANTED HUADONG PHARMACEUTICAL EXCLUSIVE LICENSE TO DEVELOP, COMMERCIALIZE GLP-1R AGONIST PROGRAM IN CHINA, HK, AND OTHER COUNTRIES

* VTV THERAPEUTICS INC SAYS WILL RECEIVE AN $8 MILLION UPFRONT PAYMENT AND IS ELIGIBLE FOR UP TO AN ADDITIONAL $75 MILLION IN MILESTONE PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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