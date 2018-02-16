BRIEF-Wabco'S Q4 Earnings Per Share $3.12

Feb 16 (Reuters) - Wabco Holdings Inc:
* WABCO’S OUTSTANDING GROWTH IN 2017 POWERS RECORD SALES; SOLIDLY OUTPERFORMS GLOBAL COMMERCIAL VEHICLE MARKET; DELIVERS RECORD OPERATING INCOME; PROVIDES GUIDANCE FOR 2018
* SEES FY 2018 SALES $3,820 MILLION - $3,980 MILLION
* Q4 2017 INCLUDES $152 MILLION AFTER-TAX GAIN FROM PURCHASE OF MERITOR INC.‘S STAKE IN MERITOR WABCO JOINT VENTURE
* SEES FY 2018 DILUTED EPS REPORTED $6.76 - $7.26
* Q4 2017 AFTER-TAX GAIN OF $152 MILLION PARTIALLY OFFSET BY A CHARGE OF $81 MILLION FROM TAX REFORMS IN U.S. AND BELGIUM
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $7.57, REVENUE VIEW $3.71 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY PERFORMANCE EARNINGS PER SHARE $2.00 Source text for Eikon: Further company coverage: