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March 2, 2018 / 1:23 PM / Updated a day ago

BRIEF-Wageworks Files For Non-Timely 10-K

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Wageworks Inc:

* WAGEWORKS INC FILES FOR NON-TIMELY 10-K - SEC FILING

* WAGEWORKS - CONCLUDED CO HAS MATERIAL WEAKNESS IN INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING AS OF DEC 31, 2017

* WAGEWORKS - AUDIT COMMITTEE OF BOARD CONDUCTING INDEPENDENT INVESTIGATION OF CO’S INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING IN FISCAL 2016 AND 2017

* WAGEWORKS SAYS MATERIAL WEAKNESS IS RELATED TO MANAGING CHANGE AND ASSESSING RISK IN AREAS OF NON-ROUTINE AND COMPLEX TRANSACTIONS Source text - bit.ly/2FhHwb6 Further company coverage:

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