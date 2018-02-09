FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
#Bankruptcy News
February 9, 2018 / 6:34 PM / in a day

BRIEF-Walter Investment Management Successfully Completes Financial Restructuring

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Walter Investment Management Corp:

* WALTER INVESTMENT MANAGEMENT CORP. SUCCESSFULLY COMPLETES FINANCIAL RESTRUCTURING

* WALTER INVESTMENT MANAGEMENT - SUCCESSFULLY COMPLETED FINANCIAL RESTRUCTURING PLAN & EMERGED FROM CHAPTER 11 UNDER NAME DITECH HOLDING CORPORATION

* WALTER INVESTMENT MANAGEMENT CORP - ‍TRADING IN DITECH HOLDING‘S NEW COMMON STOCK IS EXPECTED TO COMMENCE ON FEBRUARY 12, 2018​

* WALTER INVESTMENT MANAGEMENT - ‍FOLLOWING COMPLETION OF RESTRUCTURING, DITECH HOLDING WILL CONTINUE TO SERVE CUSTOMERS THROUGH ITS OPERATING UNITS

* WALTER INVESTMENT MANAGEMENT - THROUGH ITS FINANCIAL RESTRUCTURING, CO ELIMINATED ABOUT $800 MILLION OF OUTSTANDING CORPORATE DEBT FROM ITS BALANCE SHEET

* WALTER INVESTMENT MANAGEMENT CORP - ‍EMERGED FROM CHAPTER 11 UNDER NAME DITECH HOLDING CORPORATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.