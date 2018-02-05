FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
February 5, 2018 / 9:40 AM / 2 days ago

BRIEF-Wanda Group Says It Signs Strategic Investment Agreement With Alibaba, Cultural Investment

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Wanda Group:

* SAYS IT SIGNS STRATEGIC INVESTMENT AGREEMENT WITH ALIBABA, CULTURAL INVESTMENT

* SAYS ALIBABA AND CULTURAL INVESTMENT TO INVEST 7.8 BILLION YUAN FOR WANDA FILM‘S 12.77 PERCENT STAKE

* WANDA GROUP SAYS ALIBABA AND CULTURAL INVESTMENT TO BECOME WANDA FILM‘S SECOND AND THIRD BIGGEST SHAREHOLDERS AFTER TRANSACTION

* WANDA GROUP SAYS WANDA GROUP WILL HOLD 48.09 PERCENT STAKE IN WANDA FILM AFTER TRANSACTION, REMAINS AS CONTROLLING SHAREHOLDER Source text in Chinese: bit.ly/2nIPM9i Further company coverage: (Reporting by Hong Kong newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.