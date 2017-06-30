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BRIEF-Warehouses Estates Belgium H1 operating profit rises at 9.4 million euros
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June 30, 2017 / 4:33 PM / a month ago

BRIEF-Warehouses Estates Belgium H1 operating profit rises at 9.4 million euros

1 Min Read

June 30 (Reuters) - WAREHOUSES ESTATES BELGIUM SCA :

* FAIR VALUE OF PORTFOLIO AT MARCH 31 EUR 230.5 MILLION VERSUS EUR 214.0 MILLION YEAR AGO

* H1 OPERATING PROFIT EUR 9.4 MILLION VERSUS EUR 8.0 MILLION YEAR AGO

* OCCUPANCY RATE AT MARCH 31 92.16 PERCENT VERSUS 96.45 PERCENT AT SEPT 30, 2016‍​‍​

* H1 NET PROFIT EUR 9.2 MILLION, UP 35%‍​

* H1 NET RENTAL INCOME EUR 8.4 MILLION VERSUS EUR 7.9 MILLION YEAR AGO

* ANTICIPATES INCREASE IN ITS RENTAL INCOME FOR FY 2017-2018, ON CONSOLIDATED BASIS Source text: bit.ly/2tsCYZD Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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